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В Донецкой области подорвали гранатой бывшую заложницу боевиков ДНР - Казанский

В Донецкой области подорвали гранатой бывшую заложницу боевиков ДНР - Казанский - Фото
Валентина Бучок (скриншот с видео)
20.06.2020, 19:29

Валентина Бучок, которая сидела в донецкой Изоляции, госпитализирована с тяжелыми ранениями в результате покушения

Сегодня в Донецкой области совершили покушение на бывшую пленницу боевиков террористической организации ДНР Валентину Бучок. Она госпитализирована с тяжелыми осколочными ранениями. Об этом в Facebook сообщил представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, к калитке дома, где жила Бучок, привязали гранату, и она подорвалась на этой растяжке.

"Учитывая, что Валентина Бучок обычная женщина пенсионного возраста, у которой нет ни бизнеса, ни важной должности, покушаться на ее жизнь могли разве что в связи с тем, что она не боится давать интервью и рассказывать о преступлениях боевиков", - написал Казанский.

Бучок сидела в Донецке, в тюрьме, которую боевики устроили в захваченном ими культурном центре Изоляция. Она открыто говорила о том, как там издеваются над заложниками, называя в том числе и фамилии преступников, отметил Казанский.

Он опубликовал свое интервью с бывшей заложницей.

Недавно Бучок приняла участие в фильме журналиста Сергея Иванова об Изоляции.

В полиции Донецкой области подтвердили информацию о взрыве. По данным правоохранителей, взрыв произошел в селе Иванополье Константиновского района на территории домовладения местной жительницы.

На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники

Предварительная правовая квалификация события - ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК.

В марте 2017 года СБУ сообщала, что в Донецке боевики ДНР взяли в заложники местную жительницу Валентину Бучок, обвинив ее в "сотрудничестве с СБУ".

Вадим Ребрина
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Валентина Бучок Донбасс Донецк изоляция
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