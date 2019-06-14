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14.06.2019, 14:11

Организовал псевдореферендум: задержан глава "ЦИК ДНР" - фото

Организовал псевдореферендум: задержан глава "ЦИК ДНР" - фото - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Генпрокурор отметил, что "Лягину инкриминируется государственная измена"

Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали так называемого руководителя "центральной избирательной комиссии" террористической организации  ДНР, который в мае 2014 года организовал и проводил так называемый референдум псевдореспублики. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко у себя в Facebook.

"Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена", - отметил Луценко.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

12 мая 2014 года сепаратист Роман Лягин заявлял, что явка на так называемом референдуме составила якобы 74,87 %.

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Теги: днр, юрий луценко, псевдореферендум, цик, роман лягин
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