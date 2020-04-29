Асеев о Донецке: Пытали одних, заставляя других часами петь советские песни

Владимир Асеев во время плена (скриншот из видеозаписи)

Безграничная власть на очень узком пространстве дает возможность одним получать наслаждение от страданий других, и в том, как задержанных пытают в Донецке, "нет ничего политического". Так считает освобожденный журналист-блогер Станислав Асеев, который 31 месяц был в плену у боевиков, пишет Радио Свобода.

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"Дело здесь не в политике или взглядах: нет ничего политического в том, чтобы поднять несколько камер и заставить их петь часами советские песни, пока напротив продолжают кого-то пытать", - пишет он в воспоминаниях.

28 месяцев его удерживали на территории бывшего донецкого арт-центра "Изоляция" - там российские гибридные войска обустроили пыточную. По словам Асеева, как только заложники слышали, как их товарищи по несчастью начинали петь, становилось ясно, что сейчас будут кого-то пытать.

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Блогер пишет, что большая часть тех, кто издевался над людьми, - "классические психопаты и садисты, не способными к эмпатии в случае чужих страданий".

"Об этом типе людей однажды очень точно высказался один из тех, кто арестовывал меня в Донецке... На мой тогда еще наивный вопрос "что вы делаете здесь с людьми?" он улыбнулся и сказал: "А ты думаешь, нормальный человек может привязать провод к члену, пытать кого-то четыре часа подряд, а потом вернуться к жене и спокойно поужинать? Я, например, не могу. Поэтому мы держим специальных людей, которые способны на это. Кто-то должен делать и эту работу", - передает его слова Асеев.

Он пишет, что говорит о людях, которые до войны "ходили с нами по одним улицам, стояли в одной очереди за хлебом или, возможно, в транспорте случайно задели плечом".

Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке, похищен 11 мая 2017-го, освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.

Асеев собирается выпустить книгу воспоминаний об этом периоде своей жизни.

Ранее экс-политзаключенный Балух также рассказал о пытках в российских СИЗО и колониях, как и Карпюк.

В 2019-м другие экс-заложники сообщили о пытках боевиков в Луганске: видео.

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