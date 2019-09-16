Балух рассказал о пытках в российских тюрьмах: видео

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По словам активиста, оккупанты стали применять к нему пытки с первых дней пребывания в СИЗО, а затем и в российских колониях

Бывший политзаключенный Владимир Балух рассказал о пытках в российских СИЗО и колониях, которые применяли к нему сотрудники российских силовых органов. Видео с соответствующим рассказом продемонстрировали на первой пресс конференции Балуха, сообщает Hromadske.

По словам активиста, оккупанты стали применять к нему пытки с первых дней пребывания в СИЗО, а затем и в российских колониях.

При этом адвокат Балуха отметила, что его пытали не только в ходе досудебного расследования, когда в этом мог быть какой-то смысл, например, выбить признание, но и после вступления в действие приговора суда.

Например, в колонии города Торжок, куда Балух был направлен для отбывания наказания, его избили сотрудники учреждения.

"Их было много, человек десять. Я лицом к стене стоял, утверждать не буду, кто именно бил ... Сажали на шпагат, били по ногам, в область печени, почек", - рассказал Балух.

Также, по его словам, угрожали насилием сексуального характера.

"Это была пытка с угрозами сексуального надругательства. Было избиение, наволочка на голову, полив водой, удары по всем частям тела, электрошокер - удары по пяткам, по ногам, по ушам. Ну и угрозы сексуального насилия, когда шокер засовывают в анальное отверстие", - рассказал Балух.

Украинец говорит, что будет судиться с Россией.

Освобожденный из заточения в РФ украинец Николай Карпюк рассказал, как в изоляторе временного содержания во Владикавказе пытали его и его коллегу по несчастью Станислава Клыха. Из тюрьмы Клыха периодически госпитализировали в психбольницы, где применяли медикаментозное воздействие.

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Теги: Владимир Балух, тюрьма, пытки
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