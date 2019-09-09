Освобожденный Карпюк: Угрожали выкрасть и пытать 9-летнего сына

Николай Карпюк после освобождения (фото - скриншот видео телеканал 24)

Когда российские тюремщики поняли, что на политзаключенного Николая Карпюка не действуют пытки, они стали угрожать выкрасть родных Карпюка и пытать их у него на глазах. Об этом освобожденный украинец рассказал в интервью BBC News Украина.

Карпюк рассказал, когда он был в изоляторе временного содержания №1 Владикавказа, то сначала с 21 по 25 марта 2014 года его каждый вечер вывозили на допросы с помощью электрического тока. Ему не давали спать сутками. Держали в комнате для допросов метр на метр, сваренной из металлических решеток, в которой нельзя было сидеть или стоять нельзя, и при этом не позволяли закрывать глаза. По словам освобожденного политзаключенного, перед тем, как выводили его из изолятора, на голову надевали целлофановый пакет и заворачивали его скотчем.

"На пятый день меня повезли на пытки. Старший среди них, его звали Максим, сказал: "Николай, сегодня мы с тобой ничего делать не будем. Ты какой-то мазохист". И далее он мне рассказал, что у них есть план похищения моего сына Тараса. Парню на тот момент не было и девяти лет. Он знал гимназию, где сын учился, улицы, по которым он ходил. "И мы снимем с тебя повязку и будем с ним делать у тебя на глазах то, что делали до того с тобой", - сказал мне. Еще рассказал, что у них был план похитить жену Елену, заманив ее под тем предлогом, что в России нужно убрать мой труп", - рассказал Карпюк.

Поэтому во время следствия он подписал все, что от него требовали - чтобы не трогали семьи. А на суде отказался от показаний.

Карпюк сказал, что на Кавказе сотрудников Следственного комитета РФ называют "электриками", потому что они допрашивают с помощью тока.

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