Экс-узник Кремля: Русские - хорошие, но КГБ контролирует всех

Николай Карпюк после освобождения (фото - скриншот видео телеканал 24)

Украинец Николай Карпюк, освобожденный 7 сентября из заключения в РФ, рассказал журналистам по прилету в Киев о своем отношении к россиянам. Трансляцию вел канал 112 Украина.

По его словам, "русские" – это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства.

"Это (россияне, – ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный украинец.

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