Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Олег Сенцов (фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Бывший политзаключенный Олег Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках со стороны сотрудников российских спецслужб. Об этом он сообщил в интервью hromadske.

"Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - заявил Сенцов.

Он также сообщил, что в пытках участвовали и крымские сотрудники СБУ, которые перешли на сторону агрессора после оккупации полуострова.

По словам Сенцова, пытки не доставили ему сильных страданий. Однако другим политзаключенным "повезло" куда меньше.

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"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение, как моральное, таки физическое. Это Карпюк, Клых и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подытожил Сенцов.



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