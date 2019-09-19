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Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Сенцов рассказал Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ - Фото
Олег Сенцов (фото: Сергей Долженко/ЕРА)
19.09.2019, 10:45

По словам экс-узника Кремля, в пытках участвовали и сотрудники СБУ, перешедшие на сторону противника

Бывший политзаключенный Олег Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках со стороны сотрудников российских спецслужб. Об этом он сообщил в интервью hromadske.

"Я дал показания на ФСБ, на их действия для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - заявил Сенцов.

Он также сообщил, что в пытках участвовали и крымские сотрудники СБУ, которые перешли на сторону агрессора после оккупации полуострова.

По словам Сенцова, пытки не доставили ему сильных страданий. Однако другим политзаключенным "повезло" куда меньше.

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"Есть люди, которые пережили гораздо больше унижение, как моральное, таки физическое. Это Карпюк, Клых и те, которые до сих пор сидят в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса. То, что там происходит - страшные вещи, поэтому об этом нужно говорить", - подытожил Сенцов.


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сбу политзаключенные фсб гаага пытки станислав клых Олег Сенцов николай карпюк трибунал
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