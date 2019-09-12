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"Падай на колени, целуй мантию". Моряки - об издевательствах в РФ

"Падай на колени, целуй мантию". Моряки - об издевательствах в РФ - Фото
Денис Гриценко (Фото: скриншот видео Укринформ)
12.09.2019, 16:40

Российские агрессоры пытались психологически давить на военнопленных моряков

Освобожденный из плена в РФ капитан второго ранга Денис Гриценко заявил о психологическом давлении на моряков, которое оказывали агрессоры в первые часы после захвата украинцев в ноябре 2018 года. Об этом военнослужащий рассказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Давили всеми имеющимися средствами, парней по-разному выводили и говорили: "Вас уже посадили, вас уже послали на убой", - рассказал Гриценко.

Кроме того, давление шло и от тех, кто должен был наоборот помогать захваченным ФСБ морякам.

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"Там были и психологи, и адвокаты, которые говорили - надо падать в колени судье, целовать мантию, говорить, что ты виновен", - рассказал он.

Ситуация изменилась лишь после того, как к делу подключилась коллегия адвокатов, которая выработала стратегию защиты.

"Парни почувствовали, что есть щит", - подытожил он.

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фсб спецслужбы моряки пресс-конференция военнопленные Денис Гриценко
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