Командир моряков ответил, почему не стреляли в Керченском проливе

Денис Гриценко (скриншот из видео Радио Свобода)

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Командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко заявил, что решение не открывать огонь в ответ на атаку россиян в Керченском проливе 25 ноября 2018 г принял он сам. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Журналист спросил, почему моряки при штурме ФСБ не открывали огонь: это был приказ командования или личное решение командира корабля, которое он принял самостоятельно на месте.

"Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход, и нормы международного морского права, договор между Украиной и Россией относительно использования Керченского пролива… Эта ситуация, на мой взгляд, не то, что не спланирована, но даже не предусмотрена ни одной, ни другой стороной, никем, то есть это очень нештатная ситуация. Решения приходилось принимать там, на месте, и я принял такое решение", - рассказал Гриценко.

На вопрос журналистов, пожалел ли он о своем решении, Гриценко сказал: "Был момент, когда я сам себе психологически довел до того, что один глаз постоянно дергался, а второй потерял зрение на 80%, из-за того, что постоянно осмысливал эту ситуацию, что из-за меня люди ранены... Но прошло время, я разобрал для себя все виды ситуации, которая могла бы случиться, что можно было сделать - может, бог меня вел, но мы сделали все, что надо. Если бы было иначе - наверное, нас не было бы".

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Были ранены шестеро моряков.

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