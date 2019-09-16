Неделя после освобождения. Сенцов озвучил два вывода об Украине

Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)

Экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что изменений за последние пять лет не так много в Украине, как он ожидал. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он уточнил, что прошла неделя с момента его освобождения. "Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - отметил Сенцов.

Сенцов подчеркнул, что пока может сделать два предварительных вывода.

"Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", - подчеркнул Сенцов.

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