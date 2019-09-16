Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Неделя после освобождения. Сенцов озвучил два вывода об Украине

Неделя после освобождения. Сенцов озвучил два вывода об Украине - Фото
Олег Сенцов (скриншот из стрима Радио Свобода)
16.09.2019, 08:21

Бывший политзаключенный не понимает, как украинцы "могут враждовать друг с другом, если есть Путин"

Экс-узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что изменений за последние пять лет не так много в Украине, как он ожидал. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он уточнил, что прошла неделя с момента его освобождения. "Мне, как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - отметил Сенцов.

Сенцов подчеркнул, что пока может сделать два предварительных вывода.

"Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. Все воюют со всеми. Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю", - подчеркнул Сенцов.

Читайте также: Сенцов и Кольченко в Киеве. Первый большой разговор - за минуту

Напишите нам
владимир путин Олег Сенцов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 