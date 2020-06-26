Асеев: Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров боевиков на Донбассе

Станислав Асеев (фото — его Facebook)

Сейчас временно оккупированная часть Донбасса – это не территория с военной диктатурой, которая там была "во времена Захарченко", а уголовный анклав под управлением российских спецслужб, где строптивых главарей боевиков пересадили "на подвал" так же, как и других неудобных Кремлю людей. Об этом журналисту Роману Цимбалюку рассказал бывший заложник боевиков Станислав Асеев.

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По его мнению, сейчас в ОРДЛО играют роль не столько военные оккупационных сил, сколько спецслужбы РФ.

"В 2017-м произошел перелом, я это видел по тем, кто сидел вместе со мной в "Изоляции". Потому что туда волнами просто бросали командиров вот этих так называемых бригад и их подчиненных, тех, кто оставался еще с 2014-го хоть с какими-то идеями. Их просто переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в камеры", - говорит экс-узник.

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Асеев полагает, что это делалось, чтобы убрать тех боевиков-командиров, которые могут помешать Кремлю "спокойно, в ручном режиме, управлять всем этим через спецслужбы".

"Гиркину как-то прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк. На что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав. Бросят на подвал и его. Конечно, комфортней находиться в Москве", - сказал Асеев.

Асеев под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом во временно оккупированном Донецке, похищен 11 мая 2017-го, освобожден по обмену 29 декабря 2019-го.

Он собирается выпустить книгу воспоминаний об этом периоде своей жизни.

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