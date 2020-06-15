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Пыточная в Донецке. Объявлен в розыск главарь банды РФ, захватившей "Изоляцию"

Пыточная в Донецке. Объявлен в розыск главарь банды РФ, захватившей "Изоляцию" - Фото
Арт-платформа ''Изоляция'' до войны (фото - izolyatsia.org)
15.06.2020, 14:35

На территории бывшей арт-платформы до сих пор удерживают и пытают захваченных в плен украинских военнослужащих и взятых в заложники гражданских

Сообщено о подозрении одному из главарей подконтрольной РФ банды, которая захватила шесть лет назад в Донецке помещения арт-объекта "Изоляция" и превратила их в одну из главных тюрем/пыточных гибридной армии на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, фигурант жестоко обращался с военнопленными и гражданским населением. Он проходит по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК). Подозреваемый объявлен в розыск, разрешено его задержание и привод в суд.

ОГП пишет, что 9 июня 2014 года мужчина, "действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему вооруженными огнестрельным оружием боевиками, прибыл на территорию бывшего завода изоляционных материалов и организовал захват без военной необходимости имущества юридических и физических лиц".

СПРАВКА. Тюрьма "Изоляция" - одно из основных мест несвободы в Донецке, которые оккупанты используют для содержания и пыток пленных/неугодных. Ранее, с 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. Захват территории возглавлял экс-политтехнолог Партии регионов, коллаборационист Роман Лягин, который называл себя "главой ЦИК ДНР" и "главой минтруда и соцполитики ДНР". С июля 2014-го территорию заняло НВФ "Восток" во главе с боевиком "Монголом" и спецслужбы "гибридов" РФ.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение ведет Служба безопасности Украины.

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Евгений Пилипенко
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