Пыточная в Донецке. Объявлен в розыск главарь банды РФ, захватившей "Изоляцию"

Сообщено о подозрении одному из главарей подконтрольной РФ банды, которая захватила шесть лет назад в Донецке помещения арт-объекта "Изоляция" и превратила их в одну из главных тюрем/пыточных гибридной армии на Донбассе. Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.
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По данным следствия, фигурант жестоко обращался с военнопленными и гражданским населением. Он проходит по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК). Подозреваемый объявлен в розыск, разрешено его задержание и привод в суд.
ОГП пишет, что 9 июня 2014 года мужчина, "действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему вооруженными огнестрельным оружием боевиками, прибыл на территорию бывшего завода изоляционных материалов и организовал захват без военной необходимости имущества юридических и физических лиц".
Досудебное расследование и оперативное сопровождение ведет Служба безопасности Украины.
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