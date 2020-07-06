Резников отрицает, что РФ поставила ультиматум об особом статусе Донбасса

Вице-премьер убеждает, что никаких ультиматумов со стороны России на переговорах в Берлине не было

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал фейком публикацию немецкого издания Spiegel о том, что Россия на переговорах якобы требовала, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса. Об этом Резников сказал в эфире Свободы слова на ICTV.

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"Никаких ультиматумов на протяжении 12 часов (переговоров советников лидеров стран-участниц нормандского формата 3 июля в Берлине, – ред.) я лично не услышал и не увидел. Ультиматумов не было. Было обсуждение и вопросы: а как вы планируете выполнять 11-й пункт комплекса мероприятий минских соглашений. Они нас напрямую спрашивали. Мы им в очередной раз рассказали, что никакого особого статуса в Конституции Украины быть не может…" - сказал Резников.

"Не было никакого ультиматума. Когда кто-то говорит об ультиматуме – это фейковая информация. Не верьте фейкам", - добавил он.

3 июля Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации, оказавшийся в его распоряжении, сообщил, что якобы Россия на переговорах требует, чтобы к 6 июля Украина предоставила проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса.

4 июля у президента Владимира Зеленского заявили о достигнутом на переговорах в нормандском формате в Берлине согласии, что необходимы реальные меры по прекращению огня. Также украинская сторона заявила, что РФ взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

В России подтвердили , что стороны приблизились к согласованию комплекса допсоглашений по прекращению огня, но заявили, что Украина перед встречей в нормандском формате на высшем уровне якобы должна разработать и согласовать с боевиками десятки законов.

Президент Владимир Зеленский сказал, что не готов полноценно комментировать встречу в нормандском формате, но заявил, что "никто от Украины ничего не может требовать".

Сам Резников после переговоров сказал, что Россия демонстрирует желание найти сближение по Донбассу и компромиссы на переговорах возможны.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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