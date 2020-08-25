Боевики сбросили боеприпас на позиции ВСУ. Военные на атаку не отвечали

Провокацию боевиков украинские военные, как утверждают в штабе, проигнорировали. "Режим тишины сохраняется в полной мере", - рапортовали в штабе

В День независимости Украины на северо-западе временно оккупированной Горловки в Донецкой области боевики нарушили перемирие, которое длится с 27 июля, сбросив на позиции ВСУ с беспилотника осколочный гранатометный выстрел. Об этом говорится в сообщении штаба операции объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Произошло это около поселка Майорск. Боевики гибридной российской армии сбросили с коптера ВОГ-17. Никто не пострадал, в том числе оккупанты: об ответных действиях армии не сообщается.

Других нарушений за 24–25 августа на линии разграничения не зафиксировано.

Читайте также: Зеленский назвал задачу на 30-летие независимости

Необъявленная война продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Сдавшийся снайпер оккупантов сообщил о заградотрядах в ОРДЛО.

О кураторе оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака - за минуту.

Читайте также: Кравчук "чувствует", что Россия хочет мира на Донбассе. Но не гарантирует это

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.