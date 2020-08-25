Боевики сбросили боеприпас на позиции ВСУ. Военные на атаку не отвечали
Провокацию боевиков украинские военные, как утверждают в штабе, проигнорировали. "Режим тишины сохраняется в полной мере", - рапортовали в штабе
В День независимости Украины на северо-западе временно оккупированной Горловки в Донецкой области боевики нарушили перемирие, которое длится с 27 июля, сбросив на позиции ВСУ с беспилотника осколочный гранатометный выстрел. Об этом говорится в сообщении штаба операции объединенных сил.
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Произошло это около поселка Майорск. Боевики гибридной российской армии сбросили с коптера ВОГ-17. Никто не пострадал, в том числе оккупанты: об ответных действиях армии не сообщается.
Других нарушений за 24–25 августа на линии разграничения не зафиксировано.
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Необъявленная война продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке местные жители сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
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