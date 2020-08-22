30-летие независимости Украины. Зеленский назвал основные задачи
По словам президента Владимира Зеленского, важно, чтобы Украина стала мировым игроком
Основные задачи власти и общества к 30-летию Дня независимости Украины - это сохранить независимость страны и закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Украина 24.
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"Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитично в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно", - отметил Зеленский.
По его словам, необходимо будет отметить День независимости 24 августа 2021 года во всех городах на высоком уровне.
"Главный праздник, я думаю, для каждого. Еще есть рождение ребенка, согласен. Но все-таки рождение Украины – это главный праздник", - сказал Зеленский.
- 22 апреля Зеленский заявил, что за время его каденции, до 2024 года, война на Донбассе закончится.
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