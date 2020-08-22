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30-летие независимости Украины. Зеленский назвал основные задачи

22.08.2020, 13:47
30-летие независимости Украины. Зеленский назвал основные задачи - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По словам президента Владимира Зеленского, важно, чтобы Украина стала мировым игроком

Основные задачи власти и общества к 30-летию Дня независимости Украины - это сохранить независимость страны и закончить войну на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Украина 24.

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"Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитично в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком. Это очень важно", - отметил Зеленский.

По его словам, необходимо будет отметить День независимости 24 августа 2021 года во всех городах на высоком уровне.

"Главный праздник, я думаю, для каждого. Еще есть рождение ребенка, согласен. Но все-таки рождение Украины – это главный праздник", - сказал Зеленский.

  • 22 апреля Зеленский заявил, что за время его каденции, до 2024 года, война на Донбассе закончится.

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Арина Толина
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