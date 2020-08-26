Тяжелое оружие молчит на Донбассе месяц. Украину поздравил госсекретарь США
Майкл Помпео заверил президента Владимира Зеленского, что у Украины есть двухпартийная поддержка со стороны США
Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Украину с установлением режима тишины на Донбассе, который продолжается в течение месяца. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.
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Зеленский отметил, что 31 день подряд боевых потерь среди военных нет.
"Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - подчеркнул президент.
Помпео заверил Зеленского, что у Украины есть двухпартийная поддержка со стороны США, сообщила пресс-служба Зеленского.
Поговорив із @SecPompeo. Держсекретар привітав встановлення режиму тиші на Донбасі. 31 день бойових втрат серед військових немає. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці #США та #Європи. Дякую за підтримку територіальної цілісності та двопартійну підтримку. pic.twitter.com/VJz1vMhxyH— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2020
Пресс-служба штаба ООС отметила, что в течение месяца на большинстве участков линии разграничения обстрелов со стороны российских оккупационных войск не фиксировалось.
В то же время, украинскими военными задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер.
В штабе ООС отметили, что за месяц на Донбассе не было ни одного случая применения тяжелого вооружения. Украинские военные придерживаются режима прекращения огня.
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