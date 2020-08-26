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Тяжелое оружие молчит на Донбассе месяц. Украину поздравил госсекретарь США

26.08.2020, 18:55
Тяжелое оружие молчит на Донбассе месяц. Украину поздравил госсекретарь США - Фото
Владимир Зеленский и Майкл Помпео (Фото - пресс-служба президента)

Майкл Помпео заверил президента Владимира Зеленского, что у Украины есть двухпартийная поддержка со стороны США

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Украину с установлением режима тишины на Донбассе, который продолжается в течение месяца. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

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Зеленский отметил, что 31 день подряд боевых потерь среди военных нет.

"Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы", - подчеркнул президент.

Помпео заверил Зеленского, что у Украины есть двухпартийная поддержка со стороны США, сообщила пресс-служба Зеленского.

Пресс-служба штаба ООС отметила, что в течение месяца на большинстве участков линии разграничения обстрелов со стороны российских оккупационных войск не фиксировалось.

В то же время, украинскими военными задокументированы единичные неприцельные выстрелы, которые носили провокационный характер.

В штабе ООС отметили, что за месяц на Донбассе не было ни одного случая применения тяжелого вооружения. Украинские военные придерживаются режима прекращения огня.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • 26 июля командующий ООС Наев выдал приказ о соблюдении перемирия.
  • 13 августа двое военных из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
  • 25 августа двое бойцов ООС получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Денис Юдин
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