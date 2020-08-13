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На Донбассе подорвались военные: есть погибший

13.08.2020, 14:48
На Донбассе подорвались военные: есть погибший - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

По данным оперативно-тактической группы Восток, украинские военные отклонились от маршрута

Сегодня в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава объединенных сил - один из них погиб, другой получил ранения. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группы Восток в Facebook.

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Раненого оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Арина Толина
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