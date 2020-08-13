На Донбассе подорвались военные: есть погибший

По данным оперативно-тактической группы Восток, украинские военные отклонились от маршрута

Сегодня в Донецкой области в результате отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава объединенных сил - один из них погиб, другой получил ранения. Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группы Восток в Facebook.

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Раненого оперативно доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Пророссийские боевики трижды нарушили перемирие.

2 августа сообщалось, что на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, другой - травмировал руку на одном из опорных пунктов.

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Арина Толина

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