На Донбассе травмировались двое военных, боевики трижды нарушили "тишину"

Вчера на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, другой - травмировал руку на одном из опорных пунктов

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали три "неприцельных обстрела" со стороны боевиков. Двое украинских военных были травмированы. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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"Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет", - заявили в штабе.

При этом вчера один военный получил осколочные ранения, зацепив ногой неизвестное взрывное устройство, а другой - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Их госпитализировали.

Сегодня обстрелов не было.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Пророссийские боевики трижды нарушили перемирие.

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Владислав Сердюк

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