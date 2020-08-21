СБУ: Террористы на Донбассе получали соцвыплаты из госбюджета Украины - фото

Контрразведчики задержали пособницу боевиков на пункте пропуска, по данным СБУ, она везла 750 000 грн

Контрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении и прекращении функционирования канала получения соцвыплат из госбюджета боевиками террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия СБУ, жительница Горловки за взятки оформляла жителям временно оккупированных районов Донецкой области документы для назначения соцвыплат.

Оперативники установили, что фигурантка лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их в ОРДО и РФ.

Контрразведчики задержали злоумышленницу в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области при попытке пересечения госграницы.

При осмотре у задержанной обнаружено почти 750 000 грн, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение денег террористами.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

29 июля в Бахмуте оперативники спецслужбы задержали трех человек, среди которых работник госбанка, при попытке снятия наличных денег для дальнейшего перемещения их на временно оккупированную территорию.

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Арина Толина

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