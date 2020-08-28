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На Донбассе боевики продолжают нести небоевые потери во время перемирия - разведка

28.08.2020, 09:46
На Донбассе боевики продолжают нести небоевые потери во время перемирия - разведка - Фото
Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)

Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери личного состава на Донбассе

В разведке объединенных сил заявляют, что c 27 июля подразделения российских гибридных войск на Донбассе потеряли 21 боевика умершими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб. 

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Все потери небоевые.

  • 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
  • 26 июля командующий ООС Наев выдал приказ о соблюдении перемирия.
  • 13 августа двое военных из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
  • 25 августа двое бойцов ООС получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Владислав Сердюк
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