На Донбассе боевики продолжают нести небоевые потери во время перемирия - разведка

Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери личного состава на Донбассе

В разведке объединенных сил заявляют, что c 27 июля подразделения российских гибридных войск на Донбассе потеряли 21 боевика умершими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб.

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Все потери небоевые.

Владислав Сердюк

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