На Донбассе боевики продолжают нести небоевые потери во время перемирия - разведка
28.08.2020, 09:46
Боевики на месте разведения войск на Донбассе (Фото: Dave Mustaine/EPA)
Пророссийские оккупанты на Донбассе продолжают нести потери личного состава на Донбассе
В разведке объединенных сил заявляют, что c 27 июля подразделения российских гибридных войск на Донбассе потеряли 21 боевика умершими и 29 ранеными и травмированными. Об этом сообщает штаб.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Все потери небоевые.
- 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.
- 26 июля командующий ООС Наев выдал приказ о соблюдении перемирия.
- 13 августа двое военных из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
- 25 августа двое бойцов ООС получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии