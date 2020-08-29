Годовщина Иловайска. Сегодня Украина чтит погибших защитников: расписание мероприятий

По официальным данным, в Иловайской трагедии погибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения, 128 - попали в плен, 42 - пропали без вести

Сегодня, 29 августа, в годовщину трагедии в Иловайске, пройдет День памяти погибших защитников Украины. Об этом сообщает пресс-центр Министерства по делам ветеранов.

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Трансляции официальных мероприятий с участием президента Владимира Зеленского.

В память о погибших защитниках весь день будет проходить акция "Сонях пам`яті". Минветеранов призывает украинцев крепить на одежду фигурки подсолнухов. Посмотреть мастер-класс по изготовлению украшения можно по ссылке.

Расписание мероприятий в честь погибших защитников:

- В 9:00 начнутся поминальные мероприятия у мемориального комплекса Минобороны;

- В 10:00 у Стены памяти на площади у Михайловского Златоверхого собора будет объявлена ​​общенациональная минута молчания. После этого состоится открытие арт-проекта "Живая память";

- В 12:00 состоится общегосударственная поминальная панихида по погибшим. К участникам мероприятия обратится глава Православной церкви Украины — митрополит Епифаний;

- На 13:00 запланировано возложение цветов к Стене памяти. После завершения мемориального мероприятия начнется концерт-реквием. Он продлится до 18:00.

По всей территории страны будут приспущены фланги. К памятникам, памятным знакам и местам захоронений защитников Украины возложат цветы, на могилах защитников Украины установят уменьшенные копии госфлага.

По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014-го) и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" погибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 128 - попали в плен, 42 - считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.

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Марк Сировой

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