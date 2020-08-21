Прокуратура: Единственная причина трагедии Иловайска – вторжение РФ. Дело передано в Гаагу

Соотношение военных ВСУ к подразделениями ВС РФ и боевиков у Иловайска составляло 1 к 18

Единственная причина трагических событий в Иловайске в августе 2014 года – военная агрессия вооруженных сил России. Об этом сообщает Офис генпрокурора, ссылаясь на выводы экспертов и комплекс других полученных доказательств.

Прокуратура напоминает, что в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины.

По данным следователей, на тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов.

В соответствии с установленными данными, в районе Иловайска критическое соотношение военных сил Украины к подразделениям ВС РФ и боевикам незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ составляло: личный состав – 1 к 18; танки – 1 к 11, бронетехника – 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" – 1 к 24.

24-25 августа попали в окружение врага батальоны МВД Украины – "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии – "Донбасс" и силы сектора "Б".

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВСУ и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

29 августа по приказу Генштаба ВС РФ, в нарушение требования ст.37 дополнительного протокола к Женевской конвенции 1949 года российские военные в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода подразделений АТО в районе Старобешево, Чумаки, Новодворская, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области.

Кроме того, по приказу Генштаба ВС РФ, в нарушение ст. 2, 12 Конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, российские военнослужащие и подконтрольные им нерегулярные НВФ убили раненых украинских военных, которые из-за полученных травм не сопротивлялись.

По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск.

В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе трое военнослужащих ВС РФ.

Информацию об этих военных преступлениях передали в Международный уголовный суд в Гааге для решения вопроса об открытии уголовного производства.

29 августа 2014-го российские оккупанты расстреляли выходящие по обещанному "зеленому коридору" колонны сил АТО. Погибли по меньшей мере 366 бойцов ВСУ/МВД, было ранено 429, 300 бойцов попали в плен. Ранее тогдашний НГШ Виктор Муженко говорил, что добробаты потеряли под Иловайском около 200 бойцов.

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Наталия Медведева

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