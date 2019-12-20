По роману "Иловайск" снимут фильм

Выход из Иловайска (скриншот из видеозаписи)

В Украине начинают производство военной драмы "Граница" по роману Евгения Положия "Иловайск". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Горизонт Филмз" договор о предоставлении господдержки на производство (создание) фильма "Граница" в размере 32 млн 912 000 грн. (80% общей стоимости производства фильма).

"Кинопроект военной драмы "Граница" по мотивам романа Евгения Положия "Иловайск" стал одним из победителей 11 конкурсного отбора Госкино", - отмечается в сообщении. Режиссер фильма - Андрей Кавун.

В фильме будет показана история трех добровольцев, попавших в окружение российских войск, которые вторглись в Украину.

"Им нужно не только выжить самим и спасти жизнь гражданским и своим раненым товарищам, но и остаться людьми среди крови и ужасов этой неожиданной войны", - уточняется в сообщении.

Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.

23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн. Погибли не менее 36 гражданских лиц, разрушено около 600 домов.

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