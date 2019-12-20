По роману "Иловайск" снимут фильм

В Украине начинают производство военной драмы "Граница" по роману Евгения Положия "Иловайск". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с ООО "Горизонт Филмз" договор о предоставлении господдержки на производство (создание) фильма "Граница" в размере 32 млн 912 000 грн. (80% общей стоимости производства фильма).
"Кинопроект военной драмы "Граница" по мотивам романа Евгения Положия "Иловайск" стал одним из победителей 11 конкурсного отбора Госкино", - отмечается в сообщении. Режиссер фильма - Андрей Кавун.
В фильме будет показана история трех добровольцев, попавших в окружение российских войск, которые вторглись в Украину.
"Им нужно не только выжить самим и спасти жизнь гражданским и своим раненым товарищам, но и остаться людьми среди крови и ужасов этой неожиданной войны", - уточняется в сообщении.
Релиз фильма в Украине планируется в 2021 году.
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