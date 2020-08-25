На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

В зоне операции объединенных сил погиб украинский военный Владимир Рудик

На Донбассе погиб украинский военный Владимир Рудик из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

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"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки военный умер в результате неосторожного обращения с оружием", - отмечается в сообщении.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня

6 августа Зеленский съездил на передовую проверить соблюдение перемирия. По мнению Зеленского, перемирие действует, "несмотря на мелкие провокации".

7 августа Зеленский понадеялся, что на следующей встрече лидеров нормандской четверки в Берлине зафиксируют промежуточные успехи перемирия на Донбассе, "чтобы окончательно закрыть кейс войны".

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Арина Толина

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