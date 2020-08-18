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Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники – разведка

18.08.2020, 14:47
Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники – разведка - Фото
''Гумконвой'' Путина на Донбассе (фото - ЕРА)

По данным ГУР Минобороны, оккупанты наращивают боевую мощь у Луганска и Донецка

Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников. Такие данные получило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным разведки за последние две недели на Донбасс перебросили 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Также на грузовиках ввезли партию беспилотников с современными системами видеонаблюдения.

Российские оккупационные войска наращивают боеспособность своих соединений частей №1 (Донецк) и №2 (Луганск), отмечают в ГУР.

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Марк Сировой
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