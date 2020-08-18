Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники – разведка

По данным ГУР Минобороны, оккупанты наращивают боевую мощь у Луганска и Донецка

Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников. Такие данные получило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным разведки за последние две недели на Донбасс перебросили 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Также на грузовиках ввезли партию беспилотников с современными системами видеонаблюдения.

Российские оккупационные войска наращивают боеспособность своих соединений частей №1 (Донецк) и №2 (Луганск), отмечают в ГУР.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает , что "одиночные выстрелы" боевиков во время перемирия нельзя называть обстрелами.

Президент Владимир Зеленский заверяет : в случае атаки боевиков будет отпор.

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Марк Сировой

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