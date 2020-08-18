Россия перебросила на Донбасс боевую технику и беспилотники – разведка
По данным ГУР Минобороны, оккупанты наращивают боевую мощь у Луганска и Донецка
Россия через неподконтрольный Украине участок границы перебросила на Донбасс военную технику и партию беспилотников. Такие данные получило Главное управление разведки, передает пресс-служба Минобороны.
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По данным разведки за последние две недели на Донбасс перебросили 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса. Также на грузовиках ввезли партию беспилотников с современными системами видеонаблюдения.
Российские оккупационные войска наращивают боеспособность своих соединений частей №1 (Донецк) и №2 (Луганск), отмечают в ГУР.
- 27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает, что "одиночные выстрелы" боевиков во время перемирия нельзя называть обстрелами.
- Президент Владимир Зеленский заверяет: в случае атаки боевиков будет отпор.
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