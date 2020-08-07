Перемирие на Донбассе. Хомчак призвал различать одиночные выстрелы и обстрелы

Раньше, по словам главнокомандующего ВСУ, такие выстрелы вообще не фиксировались

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак настаивает, что "одиночные выстрелы", которые фиксируются на линии соприкосновения со стороны боевиков, нельзя называть обстрелами. Об этом он заявил во время совместной с президентом рабочей поездки на Донбасс, сообщает пресс-служба ОП.

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Именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия не происходит, подчеркнул Хомчак.

"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах", - сказал он.

По словам главнокомандующего, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела. А 7 августа - два выстрела в разных местах.

"Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать", - сказал Хомчак.

По данным штаба ООС, 7 августа вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

прекращения огня По состоянию на 2 августа, СММ ОБСЕ с начала перемирия насчитала 225 нарушений - 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

Вчера президент Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил, чтобы проверить, как соблюдается режим прекращения огня. Он считает, что режим соблюдается.

Вадим Ребрина

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