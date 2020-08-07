Вчера впервые с начала войны на Донбассе было тихо. Но недолго

Сегодня провокации оккупантов возобновились

6 августа впервые с начала работы на Донбассе миссия ОБСЕ не зафиксировала огневых провокаций на линии разграничения. Штаб операции объединенных сил также сообщил о тишине везде в зоне ответственности военных, но уточнил – с полуночи 7 августа провокации оккупантов возобновились.

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"С начала текущих суток вооруженными формированиями РФ дважды был нарушен режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов", - говорится в утренней сводке.

В штабе пишут, что одиночные неприцельные выстрелы якобы "не несли угрозы жизни и здоровью", и потому ВСУ в ответ не стреляли.

Со старта нынешнего перемирия 27 июля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 251 нарушение режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине работает с 21 марта 2014 года.

Линия разграничения на август 2020-го выглядит так.

Донбасс может стать "инновационной экономической зоной" для ЕС, заявил вице-премьер Резников.

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Евгений Пилипенко

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