Донбасс может стать инновационной экономической зоной для всей Европы - Резников

Алексей Резников рассказал о "дорожной карте" экономического развития Донбасса как новой зоны с производственными мощностями

Донбасс может стать инновационной экономической зоной для всего Европейского союза. Программу с планом действий по реализации этого проекта планируют представить правительству уже осенью. Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал онлайн-изданию UkraineAlert.

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По словам Резникова, в сентябре они рассчитывают представить Кабмину "дорожную карту" экономического развития Донбасса. Ожидается, что на ее дальнейшую подготовку уйдет около полугода при участии экспертов, а вклад в развитие программы в идеале внесут потенциальные инвесторы.

Эта программа должна стать не просто "облегчением кризиса на Донбассе", а попыткой создать инновационную экономическую зону, которая сможет оказать положительное влияние на всю Европу, отметил вице-премьер.

Сейчас многие страны признают, что нужно расширять производство и осваивать новые рынки сбыта за пределами Китая, а также искать высококачественные производственные мощности "ближе к дому". "Как один из крупнейших соседей ЕС, Украина идеально подходит для выполнения этой роли, а регион Донбасса обладает многими специальными характеристиками, чтобы играть в этом ведущую роль", - подчеркнул чиновник.

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Дарья Мостовая

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