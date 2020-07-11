Война на Донбассе. Резников назвал сроки безопасной реинтеграции ОРДЛО

Вице-премьер Алексей Резников убежден, что ОРДЛО "еще долго будет оставаться территорией войны" после деоккупации

Украине необходимо 25 лет для безопасной реинтеграции временно оккупированного Донбасса. Об этом в интервью Главкому заявил вице-премьер-министр, первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

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"Там же не только "грушники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно cмениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть", - считает Резников.

По его словам, там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и они уже в школу пойдут. Он убежден, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго.

"Именно безопасная - это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развиваться украинские флаги - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", - подчеркнул Резников.

СПРАВКА . ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

естные выборы во временно оккупированном Донбассе будут внеочередными, они будут проводиться по специальному закону. 10 июля Резников заявил , что м

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Арина Толина

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