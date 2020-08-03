СНБО заявляет о неделе тишины на Донбассе, ОБСЕ — о сотнях нарушений

По данным СНБО, режим прекращения огня на Донбассе выполняется с полуночи 27 июля, "а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера"

Режим прекращения огня на Донбассе соблюдается седьмой день подряд: нет обстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Об этом заявили в Совете национальной безопасности и обороны.

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По данным СНБО, режим прекращения огня на Донбассе выполняется с полуночи 27 июля, "а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера".

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных прекращений огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирие без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - сказано в сообщении.

В СНБО напомнили, что до объявления перемирия ежедневно фиксировалось 16-18 обстрелов, каждую неделю гибли до трех военнослужащих, шесть-восемь бойцов получали ранения.

"Надеемся, что прекращение огня станет существенным шагом к окончанию войны и возвращению наших территорий", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В штабе операции объединенных сил сообщили, что с начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. "В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки", - говорится в сообщении.

27 июля на Донбассе начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня .

прекращения огня 44 взрыва, один пролетевший неопределенный боеприпас, а также 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия. СММ ОБСЕ за этот период насчитала 225 нарушений -

Вадим Ребрина

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