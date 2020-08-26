В парламенте решили еще подумать, что делать с местными выборами в ОРДЛО - нардеп

По результатам заседания парламентского комитета было решено создать рабочую группу, которая проанализирует обращение Кравчука о местных выборах

Сегодня на заседании парламентского комитета рассмотрели обращение Леонида Кравчука по поводу проведения местных выборов в ОРДЛО. В итоге над вопросом, состоятся ли выборы на временно оккупированных территориях, решили еще подумать. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Слуга народа Виталий Безгин.

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По словам нардепа от фракции Голос Инны Совсун, официальных решений парламентский комитет не принимал, голосования тоже не было. Но было решено создать рабочую группу из трех комитетов, чтобы проанализировать обращение Кравчука.

Как отметил глава Слуги народа Александр Корниенко, никаких сроков по созданию этой группы пока нет — "нам сейчас просто важно продемонстрировать, что мы готовы идти на переговоры".

19 августа Россия пыталась заблокировать работу ТКГ с требованием пересмотреть постановление Рады о местных выборах.

20 августа Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде, чтобы изменить постановление о местных выборах и таким образом провести их и на временно оккупированных территориях тоже.

24 августа Кравчук заявил, что изменение постановления о местных выборах не означает, что они пройдут в ОРДЛО или будут переноситься на остальной территории Украины.

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Дарья Мостовая

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