Кравчук: О проведении выборов в ОРДЛО в октябре речь не идет

По словам Леонида Кравчука, в случае изменения постановления о местных выборах по требованию России их переноса по всей Украине не будет

Изменение в постановлении о местных выборах, которого требует Россия на переговорах в минском формате, не означает, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут в октябре. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе и первый президент Леонид Кравчук.

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По словам Кравчука, Россия настаивает на том, чтобы из постановления о местных выборах был изъят пункт, по которому они пройдут везде, кроме временно оккупированных территорий.

"Убрав этот пункт, мы не говорим о том, что пройдут и там выборы. Но мы откроем им форточку, что к выборам надо готовиться," - заявил Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что выборы в ОРДЛО уже невозможно подготовить до 25 октября. Также речь и не идет о переносе местных выборов по всей Украине.

30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

19 августа о попытке со стороны России заблокировать переговоры в ТКГ требованием пересмотреть постановление Рады рассказал журналист Сергей Гармаш

20 августа Кравчук подтвердил, что обратился в Раду с просьбой изменить пункт постановления о местных выборах.

Денис Юдин

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