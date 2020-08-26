Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным, думаю, это правильно

Президент Зеленский считает, что без прямого диалога с главой РФ Путиным не будет мирного результата

Президент Владимир Зеленский не боится прямого диалога с лидером России Владимиром Путиным и считает, что это необходимо для достижения мира. Об этом он заявил в интервью Euronews.

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"Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это", - сказал он.

Зеленский также убежден: если не будет диалога, телефонных звонков, когда это необходимо, то не будет и мирного результата.

"Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия (на Донбассе, - ред.) Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно", - добавил президент.

7 августа сообщалось, что в последнем разговоре с Путиным Зеленский инициировал вопрос освобождения 22 незаконно задержанных оккупационной властью Крыма крымских татар.

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Марк Сировой

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