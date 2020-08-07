Зеленский "попросил" Путина освободить Сулейманова и других крымских татар

Список незаконно удерживаемых крымских татар уже передан Кремлю

Президент Владимир Зеленский в последнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным инициировал вопрос освобождения 22 незаконно задержанных оккупационной властью Крыма крымских татар. Об этом со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака пишет пресс-служба Банковой.

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Список из всех задержанных граждан уже передан Москве.

Также Зеленский обратился к Путину "с просьбой освободить" политзаключенного крымского татарина Руслана Сулейманова: 26 июля его сына нашли мертвым в выгребной яме в селе Строгановка Симферопольского района. Во временно оккупированном Крыму причиной смерти ребенка назвали утопление.

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6 августа 2020-го Ермак заявил, что ОП рассчитывает на новый обмен удерживаемыми лицами в формате "100 на 100", а также на соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе.

Станислав Стороженко

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