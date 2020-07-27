В оккупированном Крыму назвали причину смерти трехлетнего сына политзаключенного

Вчера в оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова - сына политзаключенного Руслана Сулейманова

В подконтрольном России управлении МВД в оккупированном Крыму считают, что причиной смерти трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политтзаключенного Руслана Сулейманова, стало утопление. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

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Тело мальчика нашли в одной из выгребных ям, расположенных рядом с домом. "Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка - утопление. В настоящее время устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка", - заявляют оккупанты.

В Следкоме РФ говорят, что время наступления смерти соответствует времени его исчезновения.

27 марта 2019 года в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" ( исламской организации, легально действующей в Украине, но запрещенной в РФ в качестве "экстремистской" ) были задержаны 20 человек, в том числе Руслан Сулейманов.

Международная правозащитная организация Freedom House внесла его в список полизаключенных

24 июля сообщалось , что в оккупированном Крыму пропал Муса Сулейманов.

26 июля в оккупированном Крыму нашли мертвым Мусу Сулейманова.

Владислав Сердюк

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