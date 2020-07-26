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В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного

26.07.2020, 14:15
В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного - Фото
Муса Сулейманов (Фото - Лиля Буджурова - Facebook)

В оккупированном Крыму нашли мертвым трехлетнего сына Руслана Сулейманова, мальчика искали двое суток

В оккупированном Россией Крыму обнаружили тело трехлетнего Мусы Сулеймановасына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщает МЧС РФ и крымская журналистка Лиля Буджурова в Facebook.

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"У дома, где пропал мальчик, что-то происходит. Туда приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой", - написала Буджурова в соцсети, а спустя 10 минут уточнила, что мальчика нашли мертвым.

"Поисковые работы в селе Строгановка Симферопольского района завершены. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни. Ведутся следственные действия", - заявили в МЧС РФ.

РосСМИ сообщают, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.

  • 27 марта 2019 года в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму по делу "Хизб ут-Тахрир" (исламской организации, легально действующей в Украине, но запрещенной в РФ в качестве "экстремистской") были задержаны 20 человек, в том числе Руслан Сулейманов. 
  • Международная правозащитная организация Freedom House внесла его в список полизаключенных
  • 24 июля сообщалось, что в оккупированном Крыму пропал Муса Сулейманов.
Владислав Сердюк
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