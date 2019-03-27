В Крыму - массовая акция устрашения украинцев: видео обысков

В Симферополе на территории поселков Строгоновка и Каменка силовики оккупационной российской власти проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей. Об этом сообщают у себя в Facebook активисты этого объединения, правозащитники и обычные граждане.

"В оккупированном Крыму происходит массовая акция устрашения крымских татар", - пишет адвокат Николай Полозов.

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Для участия в обысках в качестве понятых вчера в автотранспортом техникуме набрали 60 студентов, отметил крымский журналист Антон Наумлюк.

Оккупанты заявили, что обыски связаны с "делом Хизб ут-Тахрир".

Обыскивали/обыскивают дома следующих украинцев в оккупации:

1. Руслан Сулейманов, мкрн. Строгоновка (кукурузное поле)

2. Бекиров Ремзи, там же

3. Осман Арифмеметов, там же

4. Рустем Шейхалиев, мкрн. Каменка, ул. Мемета Аппазова, 44.

5. Эрфан Османов

6. Азиз Бекиров, Каменка (коллективные сады), 4-я остановка, ул. Сиреневая

7. Аким Бекиров, там же

8. Абдульазиз Умеров, Шабан и Зарема Умеровы, мкрн. Каменка (коллективные сады), ул. Мясоедовская

9. Меджит Абдурахманов

10. Тофик Абдулгазиев, мкрн. Каменка, ул. Наратлы, 32

11. Яшар Муединов

12. Сеитвели Сейтабдиев, мкрн. Каменка, ул. Мемета Аппазова, 49

13. Эдем Яячиков, мкрн. Белое 5, ул. Бархатная, 18

14. Бекир Адылов, мкрн. Каменка (коллективные сады), 7-я остановка, ул. Строителей

15. Сейран Муртаза, там же

16. Джемиль Гафаров

17. Сервер Газиев, мкрн. Каменка, ул. Сады, 4

18. Риза Изетов

19. Алим и Фархад Керимовы, мкрн. Белое-5, ул. Золотистая, 20

20. Сейтхалилов Рустем

21. Владлен Абдулкадыров

22. Изет и Гузель Абдуллаевы, с. Владимировка, Зуя

23. Базаров Фархад

24. Мустафа Абдуллаев, Белогорский район, с. Владимировка, ул. Шоссейная, 44

25. Два обыска в Джанкое.

Среди силовиков оккупантов - ФСБ, МВД и Росгвардия.

"Кого сегодня обыскивают и обвиняют в "терроризме"? Тех, кто совершает обязательный для мусульман пятикратный намаз, тех, кто приходит на судилища, чтобы поддержать там своих братьев, тех, кто говорит о том произволе, что творится в Крыму, тех, кто выступает общественными защитниками на процессах по ним. Нас всех хотят запугать, заставить замолчать, сделать безмолвными рабами", - пояснил адвокат Заир Смедляев.

После обысков в ФСБ в Симферополь забрали следующих граждан:

1. Шабан Умеров

2. Рустем Сейтхалилов

3. Риза Изетов

4. Фархад Базаров

5. Джемиль Гафаров

6. Сейран Муртаза

7. Сейтвели Сейтабдиев

8. Алим Каримов

9. Меджит Абдурахманов

10. Тофик Абдулгазиев

11. Аким Бекиров

12. Яшар Муединов