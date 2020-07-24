В оккупированном Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного

В последний раз мальчика видели сегодня, около 18:00

В оккупированном Крыму, в поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова — трехлетний Муса. Об этом сообщает Крымская солидарность.

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По их информации, ребенок играл в песочнице возле дома. В последний раз его видели в пятницу, 24 июля, около 18:00.

Мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки. Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска. На странице Крымской солидарности в Facebook ведется прямая трансляция.

27 марта в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму были задержаны 20 человек, в том числе Руслан Сулейманов.

Международная правозащитная организация Freedom House внесла его в список полизаключенных

Вадим Ребрина

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