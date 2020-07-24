В оккупированном Крыму пропал трехлетний ребенок политзаключенного
24.07.2020, 23:09
Муса Сулейманов (фото - facebook.com/crimeansolidarity)
В последний раз мальчика видели сегодня, около 18:00
В оккупированном Крыму, в поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын политзаключенного Руслана Сулейманова — трехлетний Муса. Об этом сообщает Крымская солидарность.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По их информации, ребенок играл в песочнице возле дома. В последний раз его видели в пятницу, 24 июля, около 18:00.
Мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки. Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.
Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска. На странице Крымской солидарности в Facebook ведется прямая трансляция.
- 27 марта в ходе проведения самых массовых обысков в Крыму были задержаны 20 человек, в том числе Руслан Сулейманов.
- Международная правозащитная организация Freedom House внесла его в список полизаключенных.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии