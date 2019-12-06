"Мы идем к себе домой". Чубаров анонсировал мирный марш на Крым

Рефат Чубаров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства". Об этом Чубаров заявил сегодня, 6 декабря, на пресс-конференции, сообщает Крым.Реалии.

По словам Чубарова, акция пройдет в форме шествия с материковой части Украины на Крымский полуостров. "Мы идем к себе домой", - заявил он.

Чубаров подчеркнул, что после оккупации Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения, и акция призвана помочь "вернуть ее в правовые рамки". Также он добавил, что организаторы обратятся к ряду стран и международных организаций, чтобы они приняли участие в марше.

Дата акции пока не называется - Чубаров отметил, что подготовка может занять не один и не два месяца.

Читайте также: Видео Зеленского ко Дню ВСУ: Донбасс, Луганск, Крым - это Украина