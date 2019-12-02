Зеленский предложит в Париже формат переговоров о Крыме

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Вопрос о формате, в котором может обсуждаться Крым, будет поднят Украиной на встрече лидеров нормандской четверки 9 декабря. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Gazeta Wyborczą.

По словам Зеленского, он удивлен тем, что Крым не обсуждается в минском процессе, и вообще не существует международного формата, где поднимался бы этот вопрос.

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Президент заявил, что в рамках нормандского саммита выяснит, возможен ли разговор о Крыме в этом формате. Если нет, он намерен поднять вопрос о создании формата, в котором будет обсуждаться возвращение Крыма Украине, например - в составе Украины, России и США.