Видео Зеленского ко Дню ВСУ: Донбасс, Луганск, Крым - это Украина

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский записал ролик с поздравлениями в адрес военнослужащих по случаю Дня Вооруженных Сил Украины, отметив, что "сейчас мы намного сильнее, чем пять лет назад, - закаленные, опытные и такие же несокрушимые".

"Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина", - подчеркнул президент.

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По словам главы государства, самое главное, что он желает военным ВСУ – это чтобы независимо от сложности боевых задач их родные и близкие всегда получали SMS в текстом вроде "Со мной все в порядке".