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Донбасс. МИД РФ отреагировал на "отгородиться стеной" от Ермака

Донбасс. МИД РФ отреагировал на "отгородиться стеной" от Ермака - Фото
Андрей Ермак (Фото - скриншот из видео 24 канал - youtube)
06.12.2019, 06:23

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко уверяет, что главной задачей для России на саммите "является подтверждение приверженности минским договоренностям"

Власти России считают "контрпродуктивными" заявления Андрея Ермака, помощника президента Владимира Зеленского, о том, что в случае провального итога нормандского саммита от захваченных РФ территорий Донбасса можно будет "отгородиться стеной". Интерфакс приводит по этому поводу слова замглавы МИД России Андрея Руденко.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже", - сказал российский чиновник.

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По словам представителя МИД РФ, заявления Ермака "вызывают серьезные вопросы насчет реальных намерений Украины" на саммите.

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