У Зеленского готовы менять Конституцию после нормандского саммита

Команда президента Владимира Зеленского готова к внесению правок в Конституцию по результатам нормандского саммита 9 декабря в Париже. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак на встрече в Лондоне от аналитических центров Chatham House и Українська призма, пишет Европравда.

Как уточнил Ермак, изменения в Основной закон якобы ограничатся вопросами децентрализации: "Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации".

Он подчеркнул, что "ни о какой федерализации речь не идет".

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По его словам, правки в Конституцию будут касаться передачи части полномочий в регионы, но ОРДЛО "могут получить дополнительные полномочия".

"...Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он, выразив уверенность, что это не будет угрозой для Украины.

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