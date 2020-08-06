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Ермак анонсировал обмен пленными в формате 100 на 100 - Reuters

06.08.2020, 23:27
Ермак анонсировал обмен пленными в формате 100 на 100 - Reuters - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава ОП также сообщил, что готовится соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе

Украина рассчитывает, что следующий обмен удерживаемыми лицами с боевиками состоится в ближайшие недели в формате 100 на 100. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в комментарии Reuters во время визита на Донбасс.

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Он сказал, что Украина передала ОБСЕ список из примерно 100 человек. По словам Ермака, боевики включили в свой список примерно столько же людей.

"Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Я думаю, что в течение нескольких недель", - сказал Ермак о дате обмена.

Он также сообщил, что готовится соглашение о трех новых участках разведения войск на Донбассе. "Сегодня мы очень близки к тому, чтобы договориться о трех, а может и пяти новых участках", - сказал глава ОП.

  • В начале июля на заседании трехсторонней контактной группы Украина подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны
  • Между тем представитель РФ Борис Грызлов тогда заявил, что украинская сторона отказалась согласовать с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР "списки на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц".
Вадим Ребрина
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