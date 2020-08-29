Зеленский об Иловайске: Правохранительные органы должны показать результат

Правоохранители должны расследовать причины Иловайской трагедии, в которой, по официальным данным, погибли 366 украинских бойцов. Об этом сегодня заявил президент Владимир Зеленский на мероприятиях в честь памяти погибших защитников Украины.

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"Мы не должны забывать все тех, из-за кого погибли наши парни в Иловайском котле. Какой бы горькой не была правда, правоохранительные органы должны показать результат. Я знаю, что в Генеральной прокуратуре (Офисе генпрокурора, — ред.) создан департамент войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела", — сказал он.

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Президент считает, что власть должна делать все, чтобы "эта рана не затягивалась", и люди помнили о героях.

"Мы не должны забывать этот день. Мы не должны забыть каждое имя и фамилию (погибших в Иловайске), которые сегодня звучали. Я спросил, сколько по времени мы оглашаем имена наших парней. Это продолжалось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но мы можем сделать как государство все, чтобы это время не увеличивалось вообще. Слава нашим героям, слава нашим парням, слава тем, кто сегодня на фронте защищает Украину от российской агрессии", — сказал он.

В августе 2014-го украинские бойцы оказались в окружении боевиков гибридной армии РФ. Президент России Владимир Путин "призвал" боевиков дать "зеленый коридор" для выхода украинских воинов. Однако 29 августа во время прохождения по коридору колонну украинских войск расстреляли. По официальным данным, п огибли 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 128 - попали в плен, 42 - считаются пропавшими без вести.

На этой неделе в Офисе генпрокурора заявили, что е динственная причина трагедии в Иловайске – военная агрессия вооруженных сил России.

Сегодня, в годовщину трагедии, в Украине отмечают День памяти погибших защитников

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