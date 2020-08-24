Зеленский: Те, кто без боя "подарил" часть территорий, будут давать показания
Президент Зеленский не уточнил, кто без боя "подарил" часть территорий Украины
Некие люди, которые без боя "подарили" часть территории Украины, должны давать показания. Об этом заявил во время поздравления с Днем независимости президент Владимир Зеленский.
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"(Мы строим страну, - ред.), где те, кто без боя подарил часть территорий будут давать показания, а не проповеди по патриотизму", - сказал он, не уточнив, кого имеет ввиду.
Зеленский заявил, что Украина должна строить страну, которая готова дать отпор любой угрозе: агрессору, вирусу и мировому кризису. Страну, куда будут возвращаться люди, и споры будут лишь о том, как назвать космическую ракету или построенный корвет.
"Всех, кто готов помогать украинцам строить такую страну, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим, большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку, примите это и не путайтесь под ногами Украины, которая идет вперед", - заявил он.
- Ранее Зеленский заявлял, что Украине не простит тех, кто "не позволил морякам защитить" Крым от оккупации Россией.
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