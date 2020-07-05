Зеленский: Не простим тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов

Президент Зеленский не уточнил, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, и не сказал, как именно их не простят

Украина не простит, как российских оккупантов Крыма, так и тех, кто не позволил украинским морякам защитить полуостров. Об этом сегодня во время поздравления флота с днем Военно-морских сил заявил президент Владимир Зеленский.

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"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал (оккупировал, - ред.) у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал президент.

Он не стал называть фамилий, кого именно не простят, а также не уточнил, какой смысл вкладывает в слова "не простим".

СПРАВКА . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный Крым, а нужно возвращение украденных территорий. В конце июня заявил , что

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Марк Сировой

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