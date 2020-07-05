Зеленский: Не простим тех, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов
Президент Зеленский не уточнил, кто не позволил морякам защитить Крым от оккупантов, и не сказал, как именно их не простят
Украина не простит, как российских оккупантов Крыма, так и тех, кто не позволил украинским морякам защитить полуостров. Об этом сегодня во время поздравления флота с днем Военно-морских сил заявил президент Владимир Зеленский.
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"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал (оккупировал, - ред.) у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал президент.
Он не стал называть фамилий, кого именно не простят, а также не уточнил, какой смысл вкладывает в слова "не простим".
- В конце июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине от России не нужны компенсационные выплаты за захваченный Крым, а нужно возвращение украденных территорий.
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