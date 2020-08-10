"Управляли нашими овцами". Лукашенко обвинил Запад в протестах в Беларуси

Переизбранный (по данным ЦИК РБ) белорусский президент заявил, что и из Украины в РБ приезжали: "Хватает этих майданутых"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его политическими оппонентами во время выборов главы государства "управляли из Польши, Великобритании и Чехии - как овцами". Об этом он заявил сегодня, пишет госагентство БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент РБ сказал на встрече с исполнительным секретарем СНГ, главой "миссии наблюдателей от СНГ" россиянином Сергеем Лебедевым, что его "умиляет, когда с маленьким детишками приходят" на избирательные участки.

"Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы: из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил Лукашенко.

Президент РБ добавил, что "видит кукловодов" из Чехии, которые "управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки".

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил президент.

Ранее Лебедев, как "наблюдатель", заявил, что вчерашние выборы в РБ прошли якобы без нарушений.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.