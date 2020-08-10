"Управляли нашими овцами". Лукашенко обвинил Запад в протестах в Беларуси
Переизбранный (по данным ЦИК РБ) белорусский президент заявил, что и из Украины в РБ приезжали: "Хватает этих майданутых"
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его политическими оппонентами во время выборов главы государства "управляли из Польши, Великобритании и Чехии - как овцами". Об этом он заявил сегодня, пишет госагентство БЕЛТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Президент РБ сказал на встрече с исполнительным секретарем СНГ, главой "миссии наблюдателей от СНГ" россиянином Сергеем Лебедевым, что его "умиляет, когда с маленьким детишками приходят" на избирательные участки.
"Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы: из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил Лукашенко.
Президент РБ добавил, что "видит кукловодов" из Чехии, которые "управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки".
"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - добавил президент.
Ранее Лебедев, как "наблюдатель", заявил, что вчерашние выборы в РБ прошли якобы без нарушений.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, но ее лидер Тихановская не знает, что ей делать, если протесты продолжатся.
Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости
Комментарии