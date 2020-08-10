"Наблюдатели политических партий не нашли нарушений на выборах": СМИ Беларуси

В telegram-каналах начали появляться заявления от наблюдателей общественных объединений и миссии СНГ, что результаты выборов сомнению не подлежат

Выборы прошли в соответствии с Избирательным кодексом, а их результаты не подлежат сомнению. Такие выводы о результатах прошедших в Беларуси президентских выборов были опубликованы якобы от имени "наблюдателей общественных объединений и политических партий" на telegram-канале TUT.BY Новости.

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Как говорится в сообщении, "прошедшая политическая компания прошла в четком соответствии с Избирательным кодексом, а результаты голосования подтверждают выбор граждан нашей страны и не подлежат сомнению".

При этом, такую позицию ретранслировали не только "внутренние" СМИ Беларуси, но и филиалы международных медиа в стране. Например, международное информагентство Sputnik Беларусь в telegram-канале написало, что "миссия СНГ не нашла нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов президента в Беларуси".

В сообщении Sputnik Беларусь также упоминается исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, по словам которого выборы прошли организованно и в рамках закона, а власти страны и избирательные комиссии нельзя обвинить в росте политического накала и напряженности в обществе. "Все было сделано, чтобы люди могли проголосовать достойно" - отметил чиновник.

Наблюдатели от СНГ также отметили, что очереди на участках появились из-за "провокационных призывов приходить на участки вечером", а также из-за того, что "протестные избиратели не прислушались к рекомендации проголосовать досрочно" и пришли в основной день, что и привело к наплыву людей.

Примечательно, что ни в одном из сообщений не были упомянуты другие текущие новостях в стране: о заблокированных дорогах, задержаниях избирателей, потасовках с полицией, протестах в республике, открытой стрельбе по митингующим, погибшем во время протестных акций и угрозе тюремного заключения всем участникам митингов.

Сегодня ЦИК объявил, что Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов.

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Дарья Мостовая

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