Оппонент Лукашенко в Киеве назвал агрессию РФ на Донбассе "гражданской войной"

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Цепкало считает войну на Донбассе "гражданской", но в то же время не исключает "вмешательства России"

Сбежавший в Киев оппонент президента Беларуси Валерий Цепкало в эфире 4 канала назвал агрессию России на Донбассе "гражданской войной".

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"Я лично рассматриваю это как гражданскую войну в Украине, где воюют граждане одной и той же страны. Есть ли там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там какая-то торговля, наверно, идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения какого-то международного бизнеса", - сказал он.

Цепкало "не может сказать", есть ли на Донбассе российские войска, потому что он "просто об этом не знает". При этом он добавил, что Блераусь выступает посредником между Украиной и Россией, потому, по его мнению, она не должна занимать никакой позиции по конфликту на Донбассе.

Он также подчеркнул, что, "безусловно, Донбасс, это территория Украины". Крым, по словам Цепкало, также является украинским с точки зрения международного права.

  • 30 июня Центризберком Беларуси отказался регистрировать Цепкало кандидатом в президенты.
  • В конце июля Цепкало бежал из Беларуси в Москву, опасаясь ареста. В начале августа он приехал в Киев.

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Видео - 4 канал/Facebook

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Теги: Донбасс, Крым, беларусь, александр лукашенко, гражданская война, Валерий Цепкало
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